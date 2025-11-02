15 عيادة ميدانية وشراكات جديدة لبوبا للرعاية المتكاملة تربط الرعاية بالعمل والحياة اليومية

وحول الاتفاقيات الجديدة، بيّن شنيمر ، أن الشركة وقعت 11 اتفاقية مع نخبة من الجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، ما يجسد التزام الشركة بتوفير حلول صحية وقائية ومهنية داخل مقار العمل، بما يتماشى مع أهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات تعكس الثقة المتزايدة في نموذج الشركة المتكامل للرعاية الصحية، وقدرتها على الجمع بين التأمين وتقديم الخدمة الطبية ضمن تجربة موحدة وشاملة.