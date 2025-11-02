15 عيادة ميدانية وشراكات جديدة لبوبا للرعاية المتكاملة تربط الرعاية بالعمل والحياة اليومية

اعتبر المهندس علي شنيمر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية للتأمين التعاوني، أن مشاركة بوبا للرعاية المتكاملة في ملتقى الصحة العالمي 2025 تمثل محطة إستراتيجية لاستعراض تجربتها الرائدة في دمج الابتكار التقني مع الرعاية الإنسانية، موضحًا أن الشركة ترى في هذا الحدث منصة وطنية لإبراز دور القطاع الخاص في دعم التحول الصحي وبناء منظومة رعاية أكثر كفاءة واستدامة في المملكة.
وأوضح المهندس علي شنيمر أن جناح بوبا للرعاية المتكاملة صُمم ليقدّم تجربة تفاعلية واقعية تتيح للزوار التعرف على نموذج الرعاية الرقمية المتصلة الذي يدمج بين العيادات الرقمية والرعاية المنزلية والاستشارات الميدانية داخل مواقع العمل.
وقال إن هذا النموذج يمثل ثمرة استثمارات الشركة الطويلة في التحول الرقمي منذ تأسيسها، ويعبّر عن رؤيتها في جعل الرعاية الصحية أكثر قربًا من الإنسان وأكثر استجابةً لاحتياجاته اليومية.
وأضاف أن المشاركة في الملتقى تمثل أيضًا فرصة لتعزيز حضور الشركات الوطنية المتخصصة في القطاع الصحي على الساحة الدولية، خصوصًا أن بوبا تستعرض خلال هذا الحدث تجاربها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبي والتحليل التنبؤي، إلى جانب طرح أمثلة عملية على كيفية توظيف التقنية في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المريض، دون أن يُفقد الرعاية بُعدها الإنساني.
وحول الاتفاقيات الجديدة، بيّن شنيمر ، أن الشركة وقعت 11 اتفاقية مع نخبة من الجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، ما يجسد التزام الشركة بتوفير حلول صحية وقائية ومهنية داخل مقار العمل، بما يتماشى مع أهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات تعكس الثقة المتزايدة في نموذج الشركة المتكامل للرعاية الصحية، وقدرتها على الجمع بين التأمين وتقديم الخدمة الطبية ضمن تجربة موحدة وشاملة.
وأضاف أن بوبا للرعاية المتكاملة، تدير حتى اليوم 15 عيادة داخل مقرات نخبة من المؤسسات الوطنية الرائدة في المملكة، لتقدّم تجربة رعاية صحية متكاملة في بيئة العمل تُسهّل الوصول إلى الخدمة وتُسهم في تعزيز إنتاجية الموظفين. وتشمل قائمة شركائها صندوق الاستثمارات العامة، الشركة الوطنية للإسكان، مجموعة صافولا، كافد، ومصرف الإنماء، إلى جانب عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناعية الكبرى في المملكة.
وأوضح شنيمر ، أن الملتقى شهد حضورًا لعدد من مسؤولي بوبا للرعاية المتكاملة، حيث شارك الدكتور عبدالله الخفاجي، المدير التنفيذي للقطاع الطبي في بوبا العربية، في جلسة تناولت التمويل الصحي والتأمين الرقمي، استعرض خلالها أحدث نماذج التأمين الصحي المعتمدة على البيانات ودور الذكاء الاصطناعي في التقييم التنبّئي للمخاطر والكشف المبكر عن الاحتيال.
ولفت إلى أن دلال الحامد، المدير الأول للرعاية الصحية المبنية على القيمة في بوبا العربية، شاركت ضمن جلسة ناقشت مفهوم القيمة في الرعاية الصحية ونماذج الدفع القائمة على النتائج، إضافة إلى التحول نحو الرعاية اللامركزية التي تتيح الوصول السريع والمستدام إلى الخدمات الصحية.
وأضاف أن مشاركة بوبا في الملتقى جاءت تأكيدًا على أهمية الحوار المتخصص مع صُنّاع القرار والقادة الصحيين لبحث مستقبل النظم الصحية في المملكة والعالم، مشيرًا إلى أن الملتقى يعد مساحة فريدة لتبادل الخبرات واستعراض الممارسات الدولية الرائدة.
وشدّد على أن نموذج بوبا للرعاية الرقمية لا يقف عند حدود تقديم الخدمات الذكية، بل يضع الإنسان في مركز كل عملية تطوير وتحسين. وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها الشركة في هذا المجال أسهمت في رفع معدلات الرضا وتحسين كفاءة الإنفاق على الرعاية الصحية داخل المؤسسات التي تطبّق نموذج العيادات الميدانية.
وفي ختام تصريحه، أكد شنيمر ، أن مشاركة بوبا للرعاية المتكاملة في ملتقى الصحة العالمي هذا العام رسخت قناعة جوهرية مفادها أن مستقبل القطاع الصحي يقوم على التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، لبناء تجربة رعاية أكثر اتصالًا وإنسانية.