"الاقتصاد الكربوني" و"الإسهامات الطوعية" يقفزان بالسعودية 10 مراكز بمؤشر "المستقبل الأخضر"

يذكر أن السعودية تقدمت في مؤشر "المستقبل الأخضر" لعام 2022، الصادر من مجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو"، التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية، إحدى أفضل الجامعات في العالم، 10 مراكز مقارنة بالعام الماضي، بعد أن سجّلت المملكة تقدماً ملحوظاً في عدد من محاور المؤشر الرئيسة والفرعية.