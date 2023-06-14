"متقن" للخدمات اللوجستية تُوَقّع عقد عمل مع "طبريا".. والسبيعي: مفاجآت واسعة للسوق

وأوضح رئيس مجلس إدارة "متقن" عبدالله السبيعي، أن الشركة ستقدم مفاجآت واسعة للسوق اللوجستي في السعودية من منتجات تخدم الشركات والمتاجر الكبرى، المهتمة بتحويل أسطولها إلى أسطول سيارات توصيل تدعم الطاقة النظيفة للحد من انبعاثات الكربون.