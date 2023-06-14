"متقن" للخدمات اللوجستية تُوَقّع عقد عمل مع "طبريا".. والسبيعي: مفاجآت واسعة للسوق

وقّعت شركة متقن للخدمات اللوجستية عقد عمل مشترك مع شركة طبريا إحدى كبرى الشركات التي تهتم باستخدام السيارات الكهربائية التي تدعم الطاقة النظيفة؛ بهدف الوصول إلى مستوى متقدم في عملية نقل وتوصيل الطلبات بطريقة تحافظ على البيئة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة "متقن" عبدالله السبيعي، أن الشركة ستقدم مفاجآت واسعة للسوق اللوجستي في السعودية من منتجات تخدم الشركات والمتاجر الكبرى، المهتمة بتحويل أسطولها إلى أسطول سيارات توصيل تدعم الطاقة النظيفة للحد من انبعاثات الكربون.
وقال السبيعي: "متقن" مقبلة على تنوع كبير في المنتجات الحصرية للسوق لتكون من أكبر الشركات التي تدعم تنفيذ الرؤية في هذا المجال في المملكة.