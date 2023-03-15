رئيس بلدية الطائف الجديد لـ"سبق": إزالة 22 ألف متر مكعب من المخلفات الصلبة

تمكّنت أمانة الطائف ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد الفرعية" من إزالة أكثر من 22000 م3 من مخلفات البناء والهدم؛ وذلك ضمن أعمالها الميدانية المكثفة في معالجة مظاهر التشوه البصري في نطاق خدمات الفرع.
وأوضح لـ"سبق" رئيس بلدية الطائف الجديد الفرعية إبراهيم بن هيف الحارثي، أنه جاءت إزالة مخلفات البناء والهدم والترميم من الأراضي الخلاء وأراضي الغير وفق خطة المتابعة التي تنفذها بلدية الطائف الجديد الفرعية لمكافحة الظواهر السلبية وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.
وأضاف أن خطة العمل شملت إصلاح حفر الشوارع والتشققات والتصدعات التي نشأت عقب الأمطار التي شهدتها المحافظة، وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة الإعلانات العشوائية المشوهة المعلقة بها، وصيانة أرصفة الطرق والشوارع والميادين، وإعادة دهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية التي تحدد مسارات المركبات ومواقع المطبات الصناعية، ومعالجة الكتابات المشوهة على الأسوار والجدران، ومعالجة حاويات النفايات التي تحتاج إلى صيانة ودهان، ورفع السيارات التالفة والهياكل الخربة.
وأكد أن بلدية الطائف الجديد الفرعية تواصل جهودها في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري للمواقع الواقعة بنطاق خدماتها وفقًا لخطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لرفع مستوى جودة الحياة، كما استمرت الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق الميدانية للفرع على المباني والإنشاءات الجارية لضبط التجاوزات على الشوارع والأرصفة، وضبط عدم الالتزام باشتراطات البناء (ممتثل).
ويعمل الفرع على ضمان استمرار تقديم خدمات بلدية ذات كفاءة عالية، إضافة إلى متابعة الشكاوى والبلاغات الواردة بنطاق خدماته واتخاذ اللازم لمعالجتها على الفور.