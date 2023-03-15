رئيس بلدية الطائف الجديد لـ"سبق": إزالة 22 ألف متر مكعب من المخلفات الصلبة

وأضاف أن خطة العمل شملت إصلاح حفر الشوارع والتشققات والتصدعات التي نشأت عقب الأمطار التي شهدتها المحافظة، وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة الإعلانات العشوائية المشوهة المعلقة بها، وصيانة أرصفة الطرق والشوارع والميادين، وإعادة دهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية التي تحدد مسارات المركبات ومواقع المطبات الصناعية، ومعالجة الكتابات المشوهة على الأسوار والجدران، ومعالجة حاويات النفايات التي تحتاج إلى صيانة ودهان، ورفع السيارات التالفة والهياكل الخربة.