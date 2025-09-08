محليات
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس غويانا بمناسبة إعادة انتخابه
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتَي تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.
وأعرب الملك المفدى وسمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب غويانا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد خادم الحرمين الشريفين بتميز العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.