"الغطاء النباتي": بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في متنزهات مكة والباحة وحائل

وأوضح المركز، أن المتنزهات التي تستهدفها الفرص الاستثمارية في منطقة مكة المكرّمة تضم متنزهات: الليث الوطني (أ)، والليث الوطني (ب)، والمفتاح، وبيئي بالجموم، وفج الرميثي، والبهيتة الوطني، وخليص الوطني، وجبل شمنصير، ومخيمات البيئة رقم (1)، وقنونا الوطني، ووادي حلي، وسري بمركز حلي، ومخيمات البيئة رقم (2)، ووادي الخانق، ووادي نعمان الضيقة (1)، ووادي نعمان الضيقة (2)، ووادي نعمان الضيقة (3)، وحوية نمار.