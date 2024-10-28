"الغطاء النباتي": بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في متنزهات مكة والباحة وحائل

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في المتنزهات الوطنية بمناطق: مكة المكرّمة والباحة وحائل، بُغية تحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية.
وأوضح المركز، أن المتنزهات التي تستهدفها الفرص الاستثمارية في منطقة مكة المكرّمة تضم متنزهات: الليث الوطني (أ)، والليث الوطني (ب)، والمفتاح، وبيئي بالجموم، وفج الرميثي، والبهيتة الوطني، وخليص الوطني، وجبل شمنصير، ومخيمات البيئة رقم (1)، وقنونا الوطني، ووادي حلي، وسري بمركز حلي، ومخيمات البيئة رقم (2)، ووادي الخانق، ووادي نعمان الضيقة (1)، ووادي نعمان الضيقة (2)، ووادي نعمان الضيقة (3)، وحوية نمار.
أما في منطقة الباحة، فتضم الفرص الاستثمارية متنزهات: الوادي الوطني، وناوان الوطني، والعقيق الوطني، ووادي عليب، ووادي الخيطان، أما منطقة حائل، فتضم متنزه مشار الوطني.
وبيّن "الغطاء النباتي"، أن المشاريع الاستثمارية المتاحة تشمل فعاليات: التخييم - الكرافانات - المطاعم والمقاهي - النوادي الرياضية المؤقتة - الطيران الشراعي)، داعياً الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار، إلى تقديم الطلبات إلكترونيًّا، مع استيفاء البيانات المطلوبة، التي تشمل: (كتابة الاسم، والرقم، واسم المؤسسة، ونوع النشاط المراد إقامته، والمتنزه المطلوب)، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني (Invest@ncvc.gov.sa).
ويعمل المركز على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقاً لـ"رؤية المملكة 2030".