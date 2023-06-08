الأردن تدين الاعتداء على سفارة السعودية والملحقيات التابعة لها في السودان

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي عن تضامن الأردن مع المملكة، وإدانتها، واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتخريب، خاصةً تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، مؤكدًا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصةً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.