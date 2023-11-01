"التعاونية" توقّع اتفاقية تعاون مع هيئة الصحة العامة "وقاية"

يشار إلى أن ملتقى الصحة العالمي شهد إقامة معرض مصاحب له، شارك فيه أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية من 29 دولة، حيث يُعد أكبر محفل لمتخصصي الرعاية الصحية في المملكة.