"التعاونية" توقّع اتفاقية تعاون مع هيئة الصحة العامة "وقاية"

شاركت التعاونية للتأمين في ملتقى الصحة العالمي الذي استضافته المملكة تحت شعار "استثمر في الصحة"، الذي أُقيم تحت رعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، مطلع هذا الأسبوع، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
واختتمت التعاونية مشاركتها في هذا الحدث الأبرز ضمن مجال الرعاية الصحية بتوقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الصحة العامة (وقاية)، تهدف إلى وضع إطار مؤسسي ينظم تبادل الخبرات ومجالات التعاون بين الطرفين؛ سعيًا لبناء جيل جديد من خبراء الصحة، مما يسهم في رصد الأخطار المستقبلية.
وقد مَثَّل شركة التعاونية المدير التنفيذي للتخطيط والجودة الدكتور هادي سعيد العنزي، كما مَثَّلت الدكتورة عذا محمد القنيبط، المساعد التنفيذي لمعلومات الصحة العامة، هيئةَ الصحة العامة (وقاية) خلال التوقيع، وترتكز اتفاقية التعاون على أهمية العمل على معايير الوقاية للحد من انتشار الأمراض السارية والأمراض غير السارية.
واتفق الطرفان على تبادل البيانات فيما يتعلق بمجال تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض وتبادل المعلومات بين إدارة المخاطر والأزمات، وتطوير البرامج التدريبية والأكاديمية وبناء القدرات والخبرات الفنية.
يشار إلى أن ملتقى الصحة العالمي شهد إقامة معرض مصاحب له، شارك فيه أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية من 29 دولة، حيث يُعد أكبر محفل لمتخصصي الرعاية الصحية في المملكة.