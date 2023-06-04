"الخضيري": "شؤون المسجد النبوي" تسخّر كل طاقاتها لخدمة المصلين والقاصدين

أكد مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، أن وكالة شؤون المسجد النبوي تحرص على تقديم كل الخدمات المتميزة وتسخير طاقاتها البشرية، والأجهزة الحديثة لخدمة المصلين وقاصدي المسجد النبوي منذ وصولهم حتى مغادرتهم، لينعم الزائر والمصلي بالراحة والطمأنينة في تأديته لعبادته.