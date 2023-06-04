"الخضيري": "شؤون المسجد النبوي" تسخّر كل طاقاتها لخدمة المصلين والقاصدين

أكد مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، أن وكالة شؤون المسجد النبوي تحرص على تقديم كل الخدمات المتميزة وتسخير طاقاتها البشرية، والأجهزة الحديثة لخدمة المصلين وقاصدي المسجد النبوي منذ وصولهم حتى مغادرتهم، لينعم الزائر والمصلي بالراحة والطمأنينة في تأديته لعبادته.
وبيّن "الخضيري" أن الوكالة كثفت جهودها وبرامجها ومبادراتها في خطة الحج لهذا العام 1444هـ، لا سيما في ظل الزيادة المطّردة في أعداد الزوار والمصلين؛ لتحقيق المرونة وضمان سلاسة الأعمال في الظروف المختلفة.
واختتم بأن الوكالة جعلت نصب عينيها خدمة زائري المسجد النبوي لينعموا بالراحة والسكينة، وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- والتي لا تألو جهدًا في بذل الغالي والنفيس خدمة للحرمين الشريفين.