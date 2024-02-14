بمشاركة 220 ألف طالب وطالبة.. "مدارس جازان" تختتم فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن مدارس المنطقة نفّذت العديد من فعاليات الاحتفاء بمختلف المراحل الدراسية، وشملت مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة ومدارس الطفولة المبكرة، أهمها فعالية المنافسات والتحديات، التي تتضمن خمس منافسات وهي: منافسة رسم الأحداث التاريخية، ومنافسة التصوير الفوتوغرافي للأطعمة، ومنافسة تصميم أزياء التأسيس، ومنافسة الحرف التقليدية، ومنافسة تحدي الألعاب التقليدية، إضافة إلى فعالية الإذاعة المدرسية التي استعرض من خلالها الطلاب والطالبات كل يوم نمطًا معينًا من التاريخ، والأطعمة، والأزياء التقليدية، والحِرَف اليدوية، والألعاب التقليدية، إضافة إلى فعالية ركن الخيل، ومأدبة التأسيس، ومعرض أزياء التأسيس، وسوق الحرفية، وركن لعبنا.. كما اشتملت الفعاليات على رحلات التأسيس الطلابية نحو الوجهات المرتبطة بالتاريخ والثقافة السعودية؛ لتعريف الطلاب والطالبات بأهم الوجهات السياحية والتاريخية، للمحافظة على التراث السياحي وتعزيز الهوية الوطنية، إضافة إلى المسرحيات لتعريف الطلاب والطالبات بالتسلسل التاريخي للمملكة والتعرف على أئمتها وملوكها الذين حكموا المملكة خلال ثلاثة قرون.