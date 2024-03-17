أهالي "صفوة جدة" يشكون من مخلفات البناء ونقص الخدمات

وقال لـ "سبق" المواطن عبدالعزيز الزهراني، أحد سكان مخطط الجامعيين "الصفوة" بجدة، إن أهالي المخطط أصابتهم خيبة أمل كبيرة وضعت العديد من الأشخاص الذين كانوا يأملون البناء والسكن في هذا الحي بين نارين؛ دفع أقساط القروض العقارية للبنوك الممولة من جهة، ودفع الإيجار لمساكنهم الحالية من جهة أخرى بسبب تأخر وصول الخدمات الضرورية إلى المخطط، مضيفًا أن المخطط معتمد، وبدأ البناء فيه إلا أن جميع الخدمات الضرورية لم يتم توفيرها.