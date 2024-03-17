أهالي "صفوة جدة" يشكون من مخلفات البناء ونقص الخدمات

اشتكى عددٌ من أهالي مخطط الجامعيين "الصفوة" بجدة من نقص الخدمات البلدية من سفلتة شوارع المخطط والكهرباء على الرغم من أن المخطط رسمي ومعتمد داخل النطاق العمراني، ويعاني المخطط بسبب مخلفات البناء المخالفة من المخططات المجاورة.
وقال لـ "سبق" المواطن عبدالعزيز الزهراني، أحد سكان مخطط الجامعيين "الصفوة" بجدة، إن أهالي المخطط أصابتهم خيبة أمل كبيرة وضعت العديد من الأشخاص الذين كانوا يأملون البناء والسكن في هذا الحي بين نارين؛ دفع أقساط القروض العقارية للبنوك الممولة من جهة، ودفع الإيجار لمساكنهم الحالية من جهة أخرى بسبب تأخر وصول الخدمات الضرورية إلى المخطط، مضيفًا أن المخطط معتمد، وبدأ البناء فيه إلا أن جميع الخدمات الضرورية لم يتم توفيرها.
وأضاف "الزهراني" أن المخطط يشكو من مخلفات البناء المخالفة من المخططات المجاورة، كما أن شوارع المخطط غير مكتملة السفلتة، لا توجد أرصفة ولا إنارة، والمخطط تحول إلى مرتع للمخلفات التي تدمر البيئة، وتنشر الأمراض والأوبئة.
وقال "الزهراني": "تقدمنا بعدة شكاوى ومطالب للجهات المعنية، وننتظر حل معاناتهم التي طال انتظار حلها".