نجاح استثنائي لمؤتمر التوحد الدولي الثاني: حضور قياسي وتفاعل رقمي غير مسبوق

اختتم مؤتمر ومعرض التوحد الدولي الثاني أعماله الأربعاء الماضي بعد ثلاثة أيام حافلة بالجلسات العلمية وورش العمل والعروض المتخصصة، وذلك في معارض الظهران «إكسبو» تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبشعار “خطوة نحو التمكين”. وشهد الحدث إقبالًا كبيرًا تجاوز 100 ألف زائر من المختصين والمهتمين وأسر ذوي اضطراب طيف التوحد، إضافة إلى تفاعل لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي تخطّى خمسة ملايين مشاهدة، ما يعكس الأصداء العالمية الواسعة التي حظي بها المؤتمر.
وجمع الحدث نخبة من الخبراء حيث شارك فيه 101 عارض من 30 دولة، إلى جانب 97 متحدثًا من الأطباء والمختصين الذين قدموا أحدث الأبحاث والتقنيات والتجارب الدولية في مجال التوحد، مما أسهم في تعزيز مكانة المؤتمر كأكبر منصة معرفية متخصصة على مستوى العالم. وشهدت الجلسات استعراض أكثر من عشرة ابتكارات وبراءات اختراع تمثل إضافات نوعية لقطاع التوحد، بينما تخلل الفعاليات توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تعاون شملت اتفاقية لتعزيز الحلول التقنية المقدّمة لأفراد الطيف بالتعاون مع تطبيق Autie، واتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمجلس الاستشاري للتوحد لتوظيف ألف من ذوي اضطراب الطيف، واتفاقية شراكة بين الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى وشركة شمعة التوحد لدعم الكفاءات الوطنية وتمكين ذوي التوحد.
كما شهد المعرض المصاحب حضورًا واسعًا من الأسر والمهتمين، واستعرض قصصًا وتجارب ملهمة، ووفّر خدمات وفرصًا نوعية عززت الوعي والدعم المقدّم لهذه الفئة الغالية. وبحسب المنظمين، فإن المؤتمر يُعد اليوم الحدث الأكبر عالميًا في مجال اضطراب طيف التوحد من حيث حجم الحضور والمحتوى العلمي والتنوع الدولي في المشاركات.