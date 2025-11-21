نجاح استثنائي لمؤتمر التوحد الدولي الثاني: حضور قياسي وتفاعل رقمي غير مسبوق

وجمع الحدث نخبة من الخبراء حيث شارك فيه 101 عارض من 30 دولة، إلى جانب 97 متحدثًا من الأطباء والمختصين الذين قدموا أحدث الأبحاث والتقنيات والتجارب الدولية في مجال التوحد، مما أسهم في تعزيز مكانة المؤتمر كأكبر منصة معرفية متخصصة على مستوى العالم. وشهدت الجلسات استعراض أكثر من عشرة ابتكارات وبراءات اختراع تمثل إضافات نوعية لقطاع التوحد، بينما تخلل الفعاليات توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تعاون شملت اتفاقية لتعزيز الحلول التقنية المقدّمة لأفراد الطيف بالتعاون مع تطبيق Autie، واتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمجلس الاستشاري للتوحد لتوظيف ألف من ذوي اضطراب الطيف، واتفاقية شراكة بين الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى وشركة شمعة التوحد لدعم الكفاءات الوطنية وتمكين ذوي التوحد.