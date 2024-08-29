"تعليم مكة": تطبيق نظام الدوام المرن ابتداءً من الأحد القادم

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنه واعتبارًا من يوم الأحد القادم، سيبدأ تطبيق نظام الدوام المرن في مقر المبنى الرئيسي والمباني الإدارية ومكاتب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.
وقالت "تعليم مكة": ستكون الساعات المرنة من 7:00 صباحًا حتى 00: 8 صباحًا، بمعدل 7 ساعات يوميًا خلال أيام العمل الرسمي مع ضرورة التنسيق مع الرئيس المباشر.
وأضافت أن ذلك يهدف إلى تفعيل أنماط العمل الحديثة بما يواكب أهداف رؤية 2030، وتماشيًا مع متطلبات العمل ومراعاة ساعة الذروة، ولتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة ومتوائمة مع احتياجات المنسوبين.