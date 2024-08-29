"تعليم مكة": تطبيق نظام الدوام المرن ابتداءً من الأحد القادم

وقالت "تعليم مكة": ستكون الساعات المرنة من 7:00 صباحًا حتى 00: 8 صباحًا، بمعدل 7 ساعات يوميًا خلال أيام العمل الرسمي مع ضرورة التنسيق مع الرئيس المباشر.