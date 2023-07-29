وزير الخارجية يبحث هاتفيًّا مع "البرهان" مستجدات الأوضاع في السودان

تلقَّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا أمس من سيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان.