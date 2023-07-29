وزير الخارجية يبحث هاتفيًّا مع "البرهان" مستجدات الأوضاع في السودان

تلقَّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا أمس من سيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة.
وأكد سموه أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية؛ لوصول المساعدات الأساسية.
كما جدَّد سمو وزير الخارجية دعوة السعودية للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف أشكال التصعيد العسكري كافة، واللجوء إلى حل سياسي، يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.