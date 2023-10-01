تقدير مُضاعف.. "الحج": كبارنا في العمرة نعاملهم بالإيثار ونرعاهم بالإحسان

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني في منصة "إكس" -تويتر سابقاً- أن كبار السن محل اهتمامها ورعايتها بشكل مخصوص أثناء أداء نسك العمرة، داعيةً للحرص على اتباع 5 خطوات رئيسة تتمثل في عدم مزاحمتهم أو مضايقتهم، والرفق معهم، وإيثارهم في الدخول والخروج، وإعطائهم الأولوية في ركوب الحافلات، وتقديم المساعدة لمن يحتاجها منهم.