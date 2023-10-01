تقدير مُضاعف.. "الحج": كبارنا في العمرة نعاملهم بالإيثار ونرعاهم بالإحسان

قالت وزارة الحج والعمرة: إن الدين الإسلامي الحنيف حثنا على احترام الكبير، وهو ما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية لتحسين خدمات رعاية كبار السن من خلال تقديم مبادرات مختلفة خاصة في مناسبات الحج والعمرة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني في منصة "إكس" -تويتر سابقاً- أن كبار السن محل اهتمامها ورعايتها بشكل مخصوص أثناء أداء نسك العمرة، داعيةً للحرص على اتباع 5 خطوات رئيسة تتمثل في عدم مزاحمتهم أو مضايقتهم، والرفق معهم، وإيثارهم في الدخول والخروج، وإعطائهم الأولوية في ركوب الحافلات، وتقديم المساعدة لمن يحتاجها منهم.
يُذكر أن الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي لكبار السن 1 أكتوبر من كل عام، وهو يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على حقوق هذه الفئة في المجتمع.