"زخة البرشاويات".. صور لعشرات الشهب من سماء الإمارات والمزيدُ في بث الليلة

هذا وتشرق مجموعة "برشاوس" في هذه الفترة بحدود الساعة العاشرة مساءً، وهذا يعني أن شهب "البرشاويات" تبدأ بالظهور بحدود الساعة العاشرة مساءً، ولكن عددها يكون قليلًا جدًّا في هذا الوقت، وبمرور الوقت ستبدأ عدد الشهب بالازدياد لتصبح ملحوظة أكثر بعد منتصف الليل، وستزداد أكثر مع الاقتراب من موعد الفجر، ليكون وقت قبل الفجر هو الأكثر مشاهدة للشهب بشكل عام. وبناءً على ما ذُكر؛ فقد أكد الفلكي "عودة" على المهتمين برؤية هذه الشهب، الرصد من مكان مظلم بعيد عن إضاءة المدن، ابتداءً من منتصف الليل؛ وذلك ليلة السبت على الأحد وليلة الأحد على الاثنين أيضًا.