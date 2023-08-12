"زخة البرشاويات".. صور لعشرات الشهب من سماء الإمارات والمزيدُ في بث الليلة
تمكنت شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي، من الرصد التصويري لعشرات الشهب التي ظهرت في سماء الإمارات مساء أمس الجمعة؛ وذلك قبل ليلة أو ليلتين من ذروة زخة شهب "البرشاويات".
وتظهر في الصور المرفقة بعضُ المجموعات النجمية والتشكيلات مثل برج الثور والثريا؛ فيما تتكون الشبكة من ثلاث محطات في صحراء أبو ظبي، تتكون كل واحدة من 16 كاميرا فيديو تقوم بتصوير الشهب بشكل آلي بمجرد ظهورها. ويمكن الاطلاع على الصور بشكل أكبر من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/astronomycenter/posts/pfbid0qF4BZRi6YfTRn4EyticAZt6qBaWW2sMX2yES7j6akuFuPxpz1ADP3f61bBWtnnMEl
وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، عضو منظمة الشهب الدولية: "ينوي مركز الفلك الدولي -بمشيئة الله- القيام ببث حي ومباشر لشهب البرشاويات من خلال كاميرات خاصة متواجدة في مرصد الختم الفلكي، ويمكن مشاهدة البث المباشر في حالة صفاء السماء من خلال متابعة حسابات المركز على يوتيوب وفيسبوك وتويتر على العنوان (AstronomyCenter)".
وبيّن أن التوقعات الفلكية تشير إلى أن الذروة التقليدية لزخة شهب البرشاويات ستحدث يوم الأحد 13 أغسطس ما بين الساعة 2 فجرًا و9 مساءً بتوقيت غرينتش، وهذا الموعد يجعل كلا الليلتين (مساء السبت 12 أغسطس ومساء الأحد 13 أغسطس) مناسبتين لرؤية هذه الشهب، مع تفضيل مساء الأحد لمناطق غرب العالم العربي، ومساء السبت لشرقه.
وتشير التوقعات إلى أن الأرض ستعبر يوم الاثنين 14 أغسطس 2023م ما بين الساعة 1 و02:45 صباحًا بتوقيت غرينتش (ليلة الأحد على الاثنين)، حزامًا غباريًّا انطلق من المذنب عام 68 قبل الميلاد، ومن غير الممكن التنبؤ بعدد الشهب التي قد تنتج عن هذا العبور؛ إلا أن العلماء يؤكدون أن الأمر يستحق المتابعة تلك الليلة، وهو موعد مناسب جدًّا للمنطقة العربية.
ولفت "عودة" إلى أنه عادةً يُرى وقت الذروة ما بين 50 إلى 75 شهابًا في الساعة إن تم الرصد من مكان مظلم ومناسب، أما في حالة الرصد من الأماكن المضيئة داخل المدن أو الرصد في وقت بعيد عن ذروة الزخة؛ فقد لا يرى الراصد أكثر من بضعة شهب فقط في أفضل الأحوال.
هذا وتشرق مجموعة "برشاوس" في هذه الفترة بحدود الساعة العاشرة مساءً، وهذا يعني أن شهب "البرشاويات" تبدأ بالظهور بحدود الساعة العاشرة مساءً، ولكن عددها يكون قليلًا جدًّا في هذا الوقت، وبمرور الوقت ستبدأ عدد الشهب بالازدياد لتصبح ملحوظة أكثر بعد منتصف الليل، وستزداد أكثر مع الاقتراب من موعد الفجر، ليكون وقت قبل الفجر هو الأكثر مشاهدة للشهب بشكل عام. وبناءً على ما ذُكر؛ فقد أكد الفلكي "عودة" على المهتمين برؤية هذه الشهب، الرصد من مكان مظلم بعيد عن إضاءة المدن، ابتداءً من منتصف الليل؛ وذلك ليلة السبت على الأحد وليلة الأحد على الاثنين أيضًا.