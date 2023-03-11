هنادي أبو خديجة تكشف دلالات ورموز تصميم العلَم الوطني

قالت الدكتورة هنادي بنت إبراهيم أبو خديجة، الأستاذ المساعد في تخصص التاريخ الوسيط للجزيرة العربية، ونائبة المدير العام لفرع جامعة طيبة بالعلا: إن علَم المملكة العربية السعودية يُعد رمز وحدتها ودلالة على تلاحمها وعنوانًا لأمجادها وتاريخها العريق منذ القِدَم، وقد عُرِفَ العَلَم السعودي بأصالته وعراقته؛ حيث بدأت قصته مع تأسيس الدولة السعودية منذ العام ١١٣٩هـ/ ١٧٢٧م؛ ذلك الرمز ما هو إلا امتداد للإرث العربي والإسلامي في استخدام الراية والعلم كإحدى مظاهر الدولة.