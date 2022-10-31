"الحصيني": حالة ممطرة متوقعة الخميس.. بدايتها ضعيفة ثم تتوسّع

ولفت الحصيني، إلى أن غداً الثلاثاء أول أيام شهر نوفمبر ومن خصائصه المناخية أنه من أشهر الخريف، وأيامه كلها من أيام الوسم، ويغلب على أجوائه في الثلث الأول منه يميل للاعتدال نهاراً ويميل للبرودة أول الليل وبارد فجراً.