"الحصيني": حالة ممطرة متوقعة الخميس.. بدايتها ضعيفة ثم تتوسّع

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع ليوم الخميس المقبل، حالة ممطرة بدايتها ضعيفة تتوسّع على أجزاءٍ من شمال وشرق وغرب وجنوب المملكة وشمال الوسطى، وفقاً للمراصد.
ولفت الحصيني، إلى أن غداً الثلاثاء أول أيام شهر نوفمبر ومن خصائصه المناخية أنه من أشهر الخريف، وأيامه كلها من أيام الوسم، ويغلب على أجوائه في الثلث الأول منه يميل للاعتدال نهاراً ويميل للبرودة أول الليل وبارد فجراً.
وأضاف: إنه الثلث الثاني من نوفمبر معتدل نهاراً بارد فجراً، والثالث بارد طرفَي النهار معتدل ظهراً بارد ليلاً، خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية وشرق الغربية.