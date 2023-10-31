أمانة الطائف تنفذ مبادرة "تشجير" حديقة النخيل دعماً لبرنامج أنسنة المدينة

نفذت إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف مبادرة زراعة شتلات زراعية حولية ومتسلقات وشجيرات مختلفة في حديقة النخيل بشارع الحدائق، بالتعاون مع الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، وبمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات، وتأتي هذه المبادرة دعماً لبرنامج أنسنة المدينة وضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع البلديات والأمانات بالمملكة.
وجاءت هذه المبادرة عقب مجموعة من المبادرات المجتمعية الهادفة بمشاركة متطوعين من المدارس والمجمعات الحكومية والخاصة والمعلمين والكوادر الإدارية، وطلاب الكليات والكشّافة ومشاركين من مختلف القطاعات والمجتمع المحلي عموماً، والقطاع الثالث غير الربحي لتشجيع العطاء الخيري والعمل التطوعي من خلال تحقيق مخرجات تطوعية ذات أهداف سامية تركز على تعزيز الوطنية بين أفراد المجتمع، والاهتمام بالممتلكات العامة والمحافظة عليها، ونشر الوعي بالتشجير والعناية بالحدائق والمنتزهات، وغيرها من المبادرات المتنوعة التي تنفذ على مدار العام.
وتعمل أمانة الطائف على التركيز على زراعة الشتلات والأشجار لغرس قيم الحفاظ على عطاءات التنمية ونشر ثقافة التطوع لدى كافة شرائح المجتمع، حيث إن هذه المبادرة جزء من أهداف الأمانة لإشراك الأهالي في جانب الخدمة المجتمعية، ونشر ثقافة التشجير إيماناً بأهمية زراعة الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء بهذه المدينة السياحية العريقة، ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.
ونوهت إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة بالتفاعل المجتمعي مع هذه المبادرة التي تسعى للحفاظ على الحدائق والمنتزهات ورعاية النباتات والأشجار واستدامتها ليستفيد منها الجميع، ورفع مستوى الوعي بين جميع أطياف المجتمع وخاصة النشء منهم، وأشارت إلى أن الحملات التطوعية والمبادرات المجتمعية ستستمر خلال الفترة المقبلة بمشاركة فاعلة من المتطوعين من شباب وفتيات الطائف.