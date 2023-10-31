أمانة الطائف تنفذ مبادرة "تشجير" حديقة النخيل دعماً لبرنامج أنسنة المدينة

وجاءت هذه المبادرة عقب مجموعة من المبادرات المجتمعية الهادفة بمشاركة متطوعين من المدارس والمجمعات الحكومية والخاصة والمعلمين والكوادر الإدارية، وطلاب الكليات والكشّافة ومشاركين من مختلف القطاعات والمجتمع المحلي عموماً، والقطاع الثالث غير الربحي لتشجيع العطاء الخيري والعمل التطوعي من خلال تحقيق مخرجات تطوعية ذات أهداف سامية تركز على تعزيز الوطنية بين أفراد المجتمع، والاهتمام بالممتلكات العامة والمحافظة عليها، ونشر الوعي بالتشجير والعناية بالحدائق والمنتزهات، وغيرها من المبادرات المتنوعة التي تنفذ على مدار العام.