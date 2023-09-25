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مشهد الاحتفال باليوم الوطني داخل منزل مسن يحظى بالإشادات.. تلاحم وتداول واسع
يجلس على كرسي متحرك
لقي مقطع تم تصويره لمسن أثناء الاحتفال معه بمناسبة اليوم الوطني السعودي أمام منزله تداولاً واسعًا وإشادات بالمبادرة؛ نظرًا لكبر سنه وعدم قدرته على الذهاب والمشاركة في أماكن الاحتفالات .
وكان المقطع المرئي قد نال استحسانًا واسعًا وإشادات بمواقع التواصل الاجتماعية، بعدما ظهر فيه مجموعة من الشبان يشاركون مسنًا جالسًا على كرسي متحرك الاحتفال أمام منزله .
ودوّن معلقون العديد من الآراء حول الموضوع، مجمعين فيها على أن أخلاق السعوديين وتلاحمهم وتعاونهم فيما بينهم تظهر بصورة جلية في ذلك المقطع وغيره الكثير من المشاهد التي تدعو إلى الفخر.