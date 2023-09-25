مشهد الاحتفال باليوم الوطني داخل منزل مسن يحظى بالإشادات.. تلاحم وتداول واسع

ودوّن معلقون العديد من الآراء حول الموضوع، مجمعين فيها على أن أخلاق السعوديين وتلاحمهم وتعاونهم فيما بينهم تظهر بصورة جلية في ذلك المقطع وغيره الكثير من المشاهد التي تدعو إلى الفخر.