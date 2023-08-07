عبدالله الذيابي لـ"سبق": اختراعي جهازًا لعلاج ارتجاع المريء يعود لإحساسي بمعاناة المرضى

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* ألم في الصدر: عادة بعد تناوُل الطعام تشعر بإحساس حارق في منتصف الصدر أو أعلى المعدة، ويكون أسوأ في الليل، كما تشعر بأنه يبدو تحت الجلد مباشرة، وقد يبدو أنه ينتقل من المعدة إلى الحلق بدلاً من الذراع الأيسر. يمكن أن يكون ألم الصدر شديدًا، ويُطلق عليه أيضًا حرقة الفؤاد، لدرجة أن الناس يتساءلون أحيانًا عما إذا كانوا يعانون نوبةً قلبيةً.

* تلف الأسنان: بالنسبة لبعض الأشخاص قد يكون من أعراض ارتجاع المريء الأولى تلف مينا الأسنان؛ فإذا عاد حمض المعدة إلى الفم في كثير من الأحيان يمكن أن يؤدي إلى تآكل سطح الأسنان.

* صعوبة في البلع: من الممكن أيضًا أن يكون هناك ارتجاع حنجري بلعومي بدلاً من ارتجاع المريء، أو الاثنان معًا. وفي هذه الحالة تشمل الأعراض الحلق والحنجرة، والصوت والممرات الأنفية.

* مذاق سيئ: يمكن أن يكون لديك مذاق مُر أو حامض في فمك؛ لأن الطعام أو حمض المعدة قد يصعد إلى المريء وإلى مؤخرة الحلق. وإذا كنت تعاني من الارتجاع الليلي فقد تواجه أيضًا سعالاً مزمنًا، والتهاب اللارين، والربو الجديد أو المؤلم، والنوم المتقطع.