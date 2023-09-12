"العلا للتطوير" و"ماريوت الدولية" توقعان اتفاقية لاستقطاب فنادق "أوتوغراف كولكشن"

ووفقاً للاتفاقية، فإنه سيُقام فندق "أوتوغراف كولكشن" على مساحة 22,635 متراً مربعاً في وسط مدينة العلا، بجوار متحف العلا، وتتضمن مخططات الفندق إنشاء 250 غرفة متضمنةً عدداً من أجنحة الضيافة، ومجموعة واسعة من الأماكن الترفيهية بما في ذلك أربعة مطاعم، ومنتجع صحي، وحمام سباحة، ومركز للياقة البدنية، ومركز أعمال، ومرافق اجتماعات ومساحة مخصصة للمتاجر.