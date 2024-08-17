"وقاية": لم يتم رصد فيروس "جدري القرود Mpox" النمط الأول بالمملكة حتى الآن

وتؤكد هيئة الصحة العامة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات والمصادر غير الموثوقة، مشددة على ضرورة الحرص على اتباع السلوكيات الصحية، وكذلك نبهت إلى عدم السفر إلى الدول التي تم رصد حالات تفشي أو انتشار فيروس "جدري القرود Mpox" بها.