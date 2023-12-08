"الزكاة" تُحبط محاولتَي تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون عند منفذ الحديثة

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط محاولة تهريب 138.728 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في صناديق خشبية بداخل أدراج المقطورة، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 117.340 ألف حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.