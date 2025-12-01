باحثو كاوست يحوّلون مخلفات الشوكولاتة إلى صبغة زرقاء ثمينة باستخدام الطحالب

في إنجاز علمي يعزز توجهات الاستدامة والاقتصاد الدائري، اكتشف باحثون في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) خاصية فريدة في سلالة قديمة من الطحالب، واستفادوا منها لتحويل مخلفات مصنع شوكولاتة إلى مادة "C-phycocyanin"، وهي صبغة زرقاء ثمينة تُقدّر قيمتها السوقية عالميًا بأكثر من 275 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Trends in Biotechnology، حيث أوضحت أن الطحالب الحمراء من نوع Galdieria sulphuraria قادرة على استهلاك السكريات الموجودة في مخلفات الشوكولاتة وتحويلها إلى كتلة حيوية غنية بالبروتين تحتوي على الصبغة الزرقاء. كما كشفت الدراسة أن المستويات المرتفعة من ثاني أكسيد الكربون تُعزّز من نمو هذه الطحالب، في اكتشاف غير متوقع.
وقال البروفيسور كايل لورسن، الأستاذ المشارك في كاوست والمؤلف الرئيس للدراسة: "دراستنا لآليات الأيض في الطحالب تكشف سُبلًا جديدة لتحويل النفايات إلى منتجات عالية القيمة بطريقة مستدامة. على سبيل المثال، يمكن أن تتحول نفايات صناعة الشوكولاتة الناتجة عن توقف خطوط الإنتاج إلى غذاء مناسب لطحالب Galdieria".
وتُعد صبغة "C-phycocyanin" آمنة للاستخدام الغذائي وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وتُستخدم في المشروبات والمنتجات الغذائية. ويتميز نهج كاوست باستخدام الطحالب بانخفاض التكاليف وزيادة الإنتاجية مقارنة بالطرق التقليدية التي تعتمد على البكتيريا الزرقاء، بفضل البيئة القاسية التي تنمو فيها هذه الطحالب والتي تحد من نمو الميكروبات الأخرى.
وأكدت الدراسة أن إعادة تدوير نفايات المصانع لإنتاج منتجات عالية القيمة عبر الطحالب يُعد خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الدائري، خاصة لمنتجي الأغذية الذين يواجهون تحديات في إدارة النفايات وتكاليف الإنتاج وتغير المناخ.
من جانبه، قال أوباي رحيم، مدير الشؤون المؤسسية بشركة مارس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نلتزم في مارس بدعم الابتكار والاستدامة عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات أكاديمية مثل كاوست. ويسعدنا أن تكون عينات الشوكولاتة التي قدمناها قد ساعدت في إنجاز هذا البحث، الذي يجسد التزامنا بتقليل هدر الطعام وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري".
ويخطط فريق كاوست حاليًا لتطوير هذه العملية عبر دراسة قابلية التوسع والإمكانات التقنية لإنتاج طحالب Galdieria باستخدام المخلفات المحلية، ما يدعم توجه الشركات السعودية نحو اقتصاد كربوني دائري ومستدام.