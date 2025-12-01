باحثو كاوست يحوّلون مخلفات الشوكولاتة إلى صبغة زرقاء ثمينة باستخدام الطحالب

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Trends in Biotechnology، حيث أوضحت أن الطحالب الحمراء من نوع Galdieria sulphuraria قادرة على استهلاك السكريات الموجودة في مخلفات الشوكولاتة وتحويلها إلى كتلة حيوية غنية بالبروتين تحتوي على الصبغة الزرقاء. كما كشفت الدراسة أن المستويات المرتفعة من ثاني أكسيد الكربون تُعزّز من نمو هذه الطحالب، في اكتشاف غير متوقع.