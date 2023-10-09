بشراكة عالمية.. "أكاديمية طويق" تحلق بـ3 آلاف سعودي في 5 مجالات تقنية

وتستهدف "طويق" الناشئين من عمر 6 - 17 سنة، ويُقدَّم البرنامج باللغة العربية، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك مع الالتزام بالحضور الشخصي خلال فترة الدورة بمقر أكاديمية طويق. كما تهدف الأكاديمية إلى إنشاء مجتمعات تقنية من خلال منصة سطر التعليمية، التي تسمح للأعضاء بالدخول في مجتمعات برمجية مختلفة على تيليجرام.