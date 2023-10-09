بشراكة عالمية.. "أكاديمية طويق" تحلق بـ3 آلاف سعودي في 5 مجالات تقنية

تشهد السعودية شراكة عالمية مختلفة بين أكاديمية طويق ومنظمة CompTIA، وذلك في مجال التقنيات الحديثة بشهادات معتمدة، يحتاج إليها كل مواطن من أجل سوق العمل.
وتفصيلاً، تأتي هذه الشراكة استعدادًا لتأهيل المواطنين، وجعلهم من ذوي الاحترافية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا، من خلال صقل مهارات المتدربين، وتنمية قدراتهم، وزيادة استيعابهم، وجعلهم يمارسون المهنة لإثبات أنفسهم في سوق العمل فيما بعد.
وتعمل أكاديمية طويق على جلب أفضل الخبراء المتخصصين في مجالات التقنية الحديثة؛ وذلك من أجل دعم إمكانيات وقدرات الكوادر الوطنية، وصقل مهاراتهم بما يحتاج إليه سوق العمل من خبرات ومهارات قياسية عالمية في هذا المجال يقوم عليه تقدم الدول والحكومات.
ولشراكة أكاديمية طويق مع منظمة CompTIA أهمية بالغة ومميزة؛ إذ إنها ضمن كبرى الشراكات التي تمت خلال عام 2023م؛ إذ إنها بين أضخم المنظمات والشركات التقنية العالمية؛ لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية عبر برامج نوعية، تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
وتقدم هذه الشراكة 3000 شهادة معتمدة لـ3000 متدرب في أكثر من 100 برنامج حتى عام 2025م، في مجالات البنية التحتية والأمن السيبراني والشبكات وإدارة مشاريع تقنية المعلومات وتحليل البيانات.
وتستهدف أكاديمية طويق عبر هذه الشراكة تلبية احتياجات الوظائف التقنية من خلال تمكين المتدربين بالخبرات والقدرات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وذلك عقب إثبات تميزهم طوال فترة التدريب، وأنهم ضمن الكوادر البشرية المتميزة في مجال التقنيات الحديثة، وذلك بشهادات احترافية معتمدة، وهذا ما يكون المواطن في احتياج إليه من أجل سوق العمل.
يُذكر أن كلاً من الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي والرئيس التنفيذي لمنظمة CompTIA السيد Todd Thipodeaux وقَّعا عقد الشراكة ضمن مؤتمر CompTIA السنوي للشركاء المقام في لندن بالمملكة المتحدة.
وحصلت أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز على اعتماد عالمي جديد لتقديم الاختبارات والشهادات المهنية والاحترافية بمقر الأكاديمية. جاء ذلك بالشراكة مع منظمة Pearson Vue، التي تعمل مع عدد من المؤسسات والمنظمات حول العالم لتوفير البنية التحتية التقنية.
وتستهدف "طويق" الناشئين من عمر 6 - 17 سنة، ويُقدَّم البرنامج باللغة العربية، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك مع الالتزام بالحضور الشخصي خلال فترة الدورة بمقر أكاديمية طويق. كما تهدف الأكاديمية إلى إنشاء مجتمعات تقنية من خلال منصة سطر التعليمية، التي تسمح للأعضاء بالدخول في مجتمعات برمجية مختلفة على تيليجرام.
ويتم ذلك بحسب اللغة والمجال البرمجي للاستفسار وتبادل المعارف والخبرات والمهارات وحل المشاكل.. ولدى المنصة أكثر من 10 آلاف عضو في مجتمعاتها، كما يتم عقد لقاءات أسبوعية في مقر الأكاديمية بالرياض بشكل حضوري، تتناول نقاشات تقنية مع أبرز الخبراء في المجال.