113 مبادرة لتطوير الجوف ضمن خطة تشغيلية بمشاركة 33 جهة

كشف الرئيس التنفيذي للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، الدكتور أحمد بن جميل قطان، لـ"سبق"، عن الخطط المستقبلية لتنمية المنطقة، مبينًا أن أعمال الخطة التشغيلية تم تدشينها مؤخرًا من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، وتشمل 113 مبادرة بالشراكة مع 33 جهة حكومية.
وأوضح قطان أن الخطة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: محور الاقتصاد، ومحور البنية العمرانية والاستدامة البيئية، ومحور الشراكة المجتمعية والقطاع غير الربحي، مشيرًا إلى أن المكتب يعمل على مبادرات متنوعة، منها جذب المستثمرين وتسريع دورة الاستثمار في المنطقة.
وأضاف أن من بين المبادرات التي يتبناها المكتب رفع عدد الجمعيات في القطاع غير الربحي، بما يتواءم مع القطاعات الاقتصادية، ويُسهم في تعزيز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي.
كما تتضمن الإستراتيجية فعاليات مجتمعية وثقافية متنوعة، من أبرزها: فعالية "الجداريات"، وفعالية "فلاي إن"، وفعالية "الكشف المبكر"، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى إشراك المجتمع في جهود التنمية.
وأكد قطان أن العمل يجري بتنسيق وتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وبما ينسجم مع الإستراتيجيات القطاعية المعتمدة، التي تُنفذ فعليًّا على أرض الواقع في منطقة الجوف.