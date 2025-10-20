113 مبادرة لتطوير الجوف ضمن خطة تشغيلية بمشاركة 33 جهة

كشف الرئيس التنفيذي للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، الدكتور أحمد بن جميل قطان، لـ"سبق"، عن الخطط المستقبلية لتنمية المنطقة، مبينًا أن أعمال الخطة التشغيلية تم تدشينها مؤخرًا من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، وتشمل 113 مبادرة بالشراكة مع 33 جهة حكومية.