اعتماد زيادة الإنتاج الزراعي في البيوت المحمية بـ4 مليارات ريال حتى 2025

وأوضح أن الخطة التوسعية تأتي امتدادًا للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الزراعي في المملكة من القيادة؛ حيث تجاوزت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال 2022م نحو "5" مليارات ريال، وتُعدُّ مشاريع البيوت المحمية أحد القطاعات الرئيسة التي يموّلها الصندوق، كما تأتي الخطة انطلاقًا من حرص الوزارة على رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي والعمل على تنميته واستدامته؛ لكونه ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.