NHC تعزز وجهاتها العمرانية بـ 23 مركزًا مجتمعياً بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال

وقعت NHC شراكات استراتيجية مع خمسة من أبرز المطورين العقاريين لتطوير وتشغيل 23 مركزًا مجتمعيًا وتجاريًا في وجهاتها العمرانية بقيمة إجمالية تتجاوز نصف مليار ريال، بهدف الارتقاء بوجهاتها العمرانية عبر تطوير وتشغيل مراكز متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتقدم بيئة عصرية ومستدامة، وذلك خلال مشاركتها في معرض “سيتي سكيب” العالمي.
وتضمنت الشراكات توقيع اتفاقية مع أجدان للتطوير لتطوير وتشغيل 8 مراكز، 4 منها في مشروع مرسية 1، والأربعة الأخرى في مرسية 2 بوجهة خزام شمال مدينة الرياض، ومع نجوم السلام القابضة التي ستتولى تطوير وتشغيل 8 مراكز أخرى في وجهة الفرسان، بالإضافة إلى لجام للرياضة التي ستطور وتشغل 3 مراكز في مشاريع مرسية، وسديم، وميار، وكذلك رتال للتطوير العمراني لتطوير وتشغيل مركزين في مشاريع مرسية والفرسان، ودار وإعمار للاستثمار مركزين في مشروع مرسية 2.
الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يعكس التزام NHC بتطوير وجهات عمرانية مستدامة ومتكاملة، حيث تواصل ريادتها في القطاع العقاري كأكبر مطور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال توفير بنية تحتية مجتمعية شاملة تجمع بين المرافق الترفيهية والصحية والخدمية، بما يحقق جودة الحياة ويواكب تطلعات جميع العملاء ويدعم مستهدفات برنامج الإسكان.