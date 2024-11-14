NHC تعزز وجهاتها العمرانية بـ 23 مركزًا مجتمعياً بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال

وتضمنت الشراكات توقيع اتفاقية مع أجدان للتطوير لتطوير وتشغيل 8 مراكز، 4 منها في مشروع مرسية 1، والأربعة الأخرى في مرسية 2 بوجهة خزام شمال مدينة الرياض، ومع نجوم السلام القابضة التي ستتولى تطوير وتشغيل 8 مراكز أخرى في وجهة الفرسان، بالإضافة إلى لجام للرياضة التي ستطور وتشغل 3 مراكز في مشاريع مرسية، وسديم، وميار، وكذلك رتال للتطوير العمراني لتطوير وتشغيل مركزين في مشاريع مرسية والفرسان، ودار وإعمار للاستثمار مركزين في مشروع مرسية 2.