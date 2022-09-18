محمية الملك عبدالعزيز الملكية عضوًا في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

ويمنح حصول الهيئة على العضوية الحكومية مساحة واسعة لتكوين الشراكات وتبادل الخبرات مع الأعضاء، والمشاركة في اجتماعات الاتحاد ومؤتمراته التي تعقد كل أربع سنوات، كما تسعى الهيئة من خلال ذلك إلى تطوير أعمال حماية البيئة والطبيعة، وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لضمان استدامة البيئة لأجيال اليوم والمستقبل، وفق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" ومستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء".