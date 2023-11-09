"الفالح": في الوقت المناسب سنعلن عن مشاريع كبيرة تغيّر قواعد اللعبة في إفريقيا

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مهتم بشكل كبير بإفريقيا، وفي الوقت المناسب سيعلن عن مشاريع كبيرة ستغير قواعد اللعبة بخصوص الاستثمار في القارة.
وأضاف "الفالح" أن هناك مستثمرين عربًا وبدول مجلس التعاون الخليجي، لديهم الكثير من الإمكانيات، وأمامهم فرص كبيرة بالقارة الإفريقية.
ولفت "الفالح" خلال حديثه في جلسة المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي "الاستثمار في المستقبل"، إلى أن المملكة تسعى لتحقيق مفهوم الاستدامة الاقتصادية في إفريقيا عبر دمج أنواع مختلفة من الاستثمارات.