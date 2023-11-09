"الفالح": في الوقت المناسب سنعلن عن مشاريع كبيرة تغيّر قواعد اللعبة في إفريقيا

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مهتم بشكل كبير بإفريقيا، وفي الوقت المناسب سيعلن عن مشاريع كبيرة ستغير قواعد اللعبة بخصوص الاستثمار في القارة.