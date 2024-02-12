13 يومًا على مهلة إعفاء المنشأة البالغ عدد عمالها 9 وأقل من المقابل المالي

وكان تقرير صادر من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد أظهر ارتفاع عدد المنشآت العاملة في السوق السعودي من نحو 753 ألف منشأة في الربع الأول من عام 2022، إلى أكثر من 1.19 مليون منشأة بنهاية الربع الأول من عام 2023، وبارتفاع نسبته 37%.