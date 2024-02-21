اتفاقية بين "مسكان" و"الوطنية للإسكان" لتطوير مشروع مسكان الأصالة

وأشار "المطلق" إلى أن مشروع مسكان الأصالة يعد جزءًا من آلاف الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم بناؤها، بالإضافة إلى المرافق التعليمية، والصحية، والتجارية، والمساحات الخضراء الواسعة، والتي تم تصميمها لتوفير بيئة معيشية متكاملة ومستدامة للسكان، حيث عملت شركة مسكان، وهي "شركة تطوير عقاري" على تطوير مشاريع سكنية بعدد وحدات تجاوزت 1700 وحدة سكنية حول المملكة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات البناء؛ لتقديم مُنتج "منزل راحة البال" يرقى لتطلعات عملائنا.