اتفاقية بين "مسكان" و"الوطنية للإسكان" لتطوير مشروع مسكان الأصالة

وقّعت شركة مسكان والشركة الوطنية للإسكان، اتفاقية تعاون مشتركة، تهدف إلى تطوير مشروع مسكان الأصالة في مجتمع الأصالة الواقع جنوب غرب العاصمة الرياض، والذي يعتبر من المشاريع السكنية الطموحة والواعدة، والتي تسعى لرفع جودة الحياة وتحسين البيئة العمرانية، مما يعكس الأهمية الكبرى لهذا التعاون.
جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري، الذي عُقد خلال الفترة من 18 - 21 فبراير 2024، ويعتبر أكبر معرض عقاري في المملكة العربية السعودية، وقد مثّل شركة مسكان رئيسها التنفيذي الأستاذ طلال هشام المطلق، وعن الشركة الوطنية للإسكان، الأستاذ محمد البطي، الرئيس التنفيذي، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء في القطاع العقاري.
من جهته، قال طلال المطلق، الرئيس التنفيذي لشركة مسكان: إن هذا التعاون يتضمن توفير حلول سكنية مستدامة ومتكاملة في قطاع الإسكان، والذي يأتي ضمن جهود مسكان والوطنية للإسكان للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يعتبر مجتمع الأصالة نموذجًا مثاليًا للتطوير العقاري المُستدام الذي يجمع بين التصميم العصري والتراث الثقافي الغني للمملكة العربية السعودية.
وأشار "المطلق" إلى أن مشروع مسكان الأصالة يعد جزءًا من آلاف الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم بناؤها، بالإضافة إلى المرافق التعليمية، والصحية، والتجارية، والمساحات الخضراء الواسعة، والتي تم تصميمها لتوفير بيئة معيشية متكاملة ومستدامة للسكان، حيث عملت شركة مسكان، وهي "شركة تطوير عقاري" على تطوير مشاريع سكنية بعدد وحدات تجاوزت 1700 وحدة سكنية حول المملكة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات البناء؛ لتقديم مُنتج "منزل راحة البال" يرقى لتطلعات عملائنا.