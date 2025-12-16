مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج يجري جراحة معقدة لإصلاح كسور تفتتية بعظم مفصل الركبة لستينية

وقال الدكتور العماري أن المراجعة وصلت قسم الطوارىء بعد إصابتها مباشرة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لها وإعطائها المسكنات اللازمة، ومن ثم إخضاعها لفحوصات طبية شملت التصوير المقطعي (C.T. Scan) والأشعة السينية الرقمية (Digital X-Rays) وتخطيط القلب، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية، وقد كشفت النتائج عن وجود كسر كبير من النوع التفتتي المتبدل، والممتد من مفصل الركبة وصولاً للعظم أسفل مفصل الفخذ ، بالإضافة إلى إصابتها بعدد من الأمراض المزمنة مثل السكري وإرتفاع في ضغط الدم.