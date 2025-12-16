مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج يجري جراحة معقدة لإصلاح كسور تفتتية بعظم مفصل الركبة لستينية

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج، عملية معقدة لإنهاء معاناة مراجعة تبلغ من العمر 65 عاماً، تعرضت للسقوط من مرتفع، الأمر الذي نتج عنه آلام شديدة في مفصل الركبة، وعدم القدرة على الوقوف أو الحركة. هذا ما أوضحه الدكتور عبدالعزيز العماري استشاري طب وجراحة العظام رئيس الفريق الطبي المعالج.
وقال الدكتور العماري أن المراجعة وصلت قسم الطوارىء بعد إصابتها مباشرة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لها وإعطائها المسكنات اللازمة، ومن ثم إخضاعها لفحوصات طبية شملت التصوير المقطعي (C.T. Scan) والأشعة السينية الرقمية (Digital X-Rays) وتخطيط القلب، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية، وقد كشفت النتائج عن وجود كسر كبير من النوع التفتتي المتبدل، والممتد من مفصل الركبة وصولاً للعظم أسفل مفصل الفخذ ، بالإضافة إلى إصابتها بعدد من الأمراض المزمنة مثل السكري وإرتفاع في ضغط الدم.
وأوضح الدكتور العماري أن الخطة العلاجية شملت إجراء فحوصات إضافية مع استشاريي أمراض القلب والباطنية والغدد الصماء، وكذلك الدكتور طارق الزهراني استشاري التخدير، وعقب دراسة كامل معطيات النتائج، تم إتخاذ القرار بالتدخل الجراحي، مشيراً إلى أن العملية استغرقت 3 ساعات متواصلة تحت التخدير النصفي، وتم فيها إصلاح الكسر وتثبيت العظم مع تركيب شرايح وبراغي خاصة للتثبيت، نقلت بعدها المراجعة إلى جناح التنويم.
وأكد الدكتور عبدالعزيز العماري أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، إذ أشارت المؤشرات الحيوية للمراجعة تحسن حالتها منذ الساعات الأولى للعملية، وفي اليوم الثالث خرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة دون مضاعفات أو الشعور بأية آلام، مع الزامها بإتباع برنامج علاج طبيعي لمدة 6 أسابيع.
