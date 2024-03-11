مساعد مدير "تعليم جدة" يدشن اللقاء التشاركي لملاك المدارس الأهلية

دشن مساعد مدير "تعليم جدة" للشؤون التعليمية، طواشي الكناني، اللقاء التشاركي لملاك المدارس الأهلية، تحت شعار "استثمار رائد لطفولة مبكرة"، وذلك نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة.
وقد نظمت اللقاء إدارة الطفولة المبكرة بتعليم جدة بمقر بيت الطالب، بحضور عدد من القيادات التعليمية والمستثمرين والمهتمين بقطاع التعليم الخاص.
وقال "الكناني" في كلمته الافتتاحية للقاء: مرحلة رياض الأطفال تعد من أهم قطاعات الاستثمار التعليمي، والذي يعد رافداً تعليمياً وتربوياً آمناً يمكّن المستثمرين من الاستفادة من الفرص المطروحة وفق الضوابط والشروط المحددة.
وأكد أن إدارة تعليم جدة تعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وتسهيل أدوات الاستثمار في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين بيئة التعلم وزيادة نسبة التوسعة بالحضانات ورياض الأطفال.
من جانبها، أوضحت مديرة رياض الأطفال بتعليم جدة الدكتورة رحمة الزهراني أن التوسع في مرحلة الحضانات ورياض الأطفال يعتبر خيارًا استراتيجيًا تبنته وزارة التعليم لرفع نسبة الالتحاق في رياض الأطفال إلى 90% وفق مستهدف الوزارة بحلول عام 2030.
وشددت على أن إشراك القطاع الخاص والمستثمرين سيحقق تنمية مستدامة ومخرجات متميزة.
وذكرت "الزهراني" أن إدارة تعليم جدة طرحت العديد من المواقع الحكومية للاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة لرفع معدلات التحاق الأطفال والحضانات وتطويرهما بما يخدم المواطنين والمقيمين ويسهم في دفع عجلة النمو و ليحصل كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة.
وقد شمل الحفل تقديم عرض مرئي عن استثمار رائد لطفولة مبكرة إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة مع المستثمرين وتلقي استفساراتهم والإجابة عليها.