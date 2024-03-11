مساعد مدير "تعليم جدة" يدشن اللقاء التشاركي لملاك المدارس الأهلية

من جانبها، أوضحت مديرة رياض الأطفال بتعليم جدة الدكتورة رحمة الزهراني أن التوسع في مرحلة الحضانات ورياض الأطفال يعتبر خيارًا استراتيجيًا تبنته وزارة التعليم لرفع نسبة الالتحاق في رياض الأطفال إلى 90% وفق مستهدف الوزارة بحلول عام 2030.