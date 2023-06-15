مجلس السلامة البريطاني ينوه بجهود المملكة في رفع معايير السلامة والصحة المهنية

أشاد رئيس مجلس الأمناء في المجلس البريطاني للسلامة، بيتر ماجيتريك بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بالمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية على جهودها في تحسين بيئات العمل والحفاظ على سلامة العاملين، قدمها نيابة عنه مدير التدقيق والاستشارات فيل بينجتون.
وجاءت الإشادة ضمن زيارة قام بها وفد من مجلس السلامة البريطاني للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، وكان في استقبالهم الأمين العام للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية ماجد بن إبراهيم الفويز.
وتضمنت الإشادة: الاعتراف بالعمل المهم الذي يقوم به المجلس في المملكة العربية السعودية لتعزيز سلامة وصحة العمال من خلال الالتزام بمعايير أفضل الممارسات الدولية، والذي يعد أمرًا حيويًا لرفاهية العمال وسلامتهم، وهو ما يعكس رسالة مجلس السلامة البريطاني بأنه لا ينبغي تعرض أي شخص للإصابة أو المرض من خلال عمله.
وأطلقت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية ضمن المبادرات الهادفة لتحسين ظروف العمل المنبثق من برنامج التحول الوطني، وجرى من خلاله العمل على العديد من المشاريع والبرامج التي أسهمت في تحقيق التحول في مجال السلامة والصحة المهنية، التي أثمرت في تحقيق العديد من المنجزات بالتكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية وأصحاب العمل والعاملين، وكان من أبرزها إطلاق السياسة المهنية في مجال الصحة والسلامة المهنية، وإنشاء المجلس الوطني للصحة والسلامة المهنية، وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية لأكثر من 18 ألف متدرب، مما أسهم في انخفاض معدل الحوادث والإصابات في سوق العمل والحفاظ على صحة وسلامة العاملين في منشآت القطاع الخاص.
وعرض الأمين العام للمجلس دور المجلس وأعضائه من الجهات والأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها كل جهة، كما عُرض عدد من مجالات التعاون بين المجلسين فيما يحقق أهدافهما المشتركة ويسهم في تهيئة بيئة عمل آمنة من المخاطر مع مناقشة أبرز الوسائل والممكنات التي تسهم في الارتقاء بمستوى إجراءات وممارسات السلامة والصحة المهنية على المستويات التشريعية والإدارية والفنية.
يذكر أن مجلس السلامة البريطاني منظمةً غير ربحيةٍ تأسست في عام 1957م ، وهي إحدى المنظمات المعتمدة الرائدة في المملكة المتحدة والتي تعمل منذ أكثر من 65 عامًا في إدارة التميز في مجال السلامة والصحة المهنية بالمملكة المتحدة ومناطق أخرى حول العالم كهيئة مانحة وشريكة في تطوير نظام مستشاري الصحة والسلامة المهنية في المملكة المتحدة، كما أنه معني بتقديم جوائز السلامة الدولية لتكريم الجهات التي أثبتت التزامها بمكافحة ومنع إصابات مواقع العمل والأمراض المرتبطة به حول العالم.