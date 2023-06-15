مجلس السلامة البريطاني ينوه بجهود المملكة في رفع معايير السلامة والصحة المهنية

وأطلقت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية ضمن المبادرات الهادفة لتحسين ظروف العمل المنبثق من برنامج التحول الوطني، وجرى من خلاله العمل على العديد من المشاريع والبرامج التي أسهمت في تحقيق التحول في مجال السلامة والصحة المهنية، التي أثمرت في تحقيق العديد من المنجزات بالتكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية وأصحاب العمل والعاملين، وكان من أبرزها إطلاق السياسة المهنية في مجال الصحة والسلامة المهنية، وإنشاء المجلس الوطني للصحة والسلامة المهنية، وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية لأكثر من 18 ألف متدرب، مما أسهم في انخفاض معدل الحوادث والإصابات في سوق العمل والحفاظ على صحة وسلامة العاملين في منشآت القطاع الخاص.