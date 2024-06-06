‫رسميًّا.. دائرة الأهلّة تقرّر: يوم غد الأول من ذي الحجة والوقوف بعرفة يوم السبت والعيد الأحد 16 يونيو

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فقد اطلعت دائرة الأهلّة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ، مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 6/ 6/ 2024م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم "183/ هـ" وتاريخ 29/ 11/ 1445هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الجمعة 1/ 12/ 1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق للسابع من شهر يونيه "حزيران" 2024م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9/ 12/ 1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق للخامس عشر من شهر يونيه "حزيران"، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.