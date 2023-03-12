الرياض.. "جمعية الإدارة الصحية" تناقش خطتها التشغيلية لشهر رمضان

عقدت الجمعية السعودية للإدارة الصحية بفرع الرياض، اجتماعها الدوري بمقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
بدأ الاجتماعُ بترحيب رئيس الفرع الدكتور فيصل بن عبدالعزيز الرحيمي بأعضاء الجمعية وبحضور رؤساء اللجان، بعد ذلك استعرض نائب رئيس الفرع فواز الشمري، الخطة التشغيلية لتفعيل الملتقيات والأنشطة الرمضانية المزمع تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك للعام 2023، كما تم استعراض كافة إنجازات الفرع للربع الأول لعام 2023م.
وناقش الاجتماعُ ما تم إنجازه من الخطط التشغيلية وأبرز تحديات تنفيذ الخطط الاستراتيجية والبرامج التطويرية، وملف التدريب وقياس مدى تطبيق الأهداف الاستراتيجية ومراجعة كل البنود الإدارية والفنية التي تعمل على تطوير كل البرامج وتطبيق مؤشرات أداء اللجان.
جدير بالذكر أن الجمعية السعودية للإدارة الصحية تُعد جمعية علمية مهنية تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.