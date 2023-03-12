الرياض.. "جمعية الإدارة الصحية" تناقش خطتها التشغيلية لشهر رمضان

بدأ الاجتماعُ بترحيب رئيس الفرع الدكتور فيصل بن عبدالعزيز الرحيمي بأعضاء الجمعية وبحضور رؤساء اللجان، بعد ذلك استعرض نائب رئيس الفرع فواز الشمري، الخطة التشغيلية لتفعيل الملتقيات والأنشطة الرمضانية المزمع تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك للعام 2023، كما تم استعراض كافة إنجازات الفرع للربع الأول لعام 2023م.