ما الفرق بين الحرارة الجوية والأرضية؟.. "الزعاق" موضحاً: المصقولة 70!

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن درجة حرارة الأسطح السوداء والمصقولة لدينا تصل إلى 70 درجة؛ بينما درجة حرارة الأجواء تصل إلى 50 درجة تحت الظل.
وأضاف "الزعاق"، أن الحرارة تنقسم إلى قسمين جوية وأرضية، الجوية منها المحسوسة التي تحسها الأجساد والمقاسة التي تقيسها الأجهزة.
وتابع في فيديو على حسابه بـ"إكس"، أن الحرارة الأرضية هي الظاهرية المواجهة للشمس والداخلية المندسة عن الشمس.
وقال "الزعاق"، إن درجة حرارة الأجواء تختلف على مدار الساعة، وحرارة الأرض تختلف على مدار الفصول.
ولفت إلى أن شدة حرارة الأجواء تكون في موسمي المرزم والسليبين "يوليو وأغسطس"، وشدة حرارة الأرض تكون في موسم السليبين.
وأكمل أن مصدر المياه عند أهالينا هي الآبار، ولذلك لها عناية خاصة عندهم بالمحافظة والتنظيف، فمع نضوب المياه خلال موسم السليبين يقومون بتنظيفها لأن جودة الحياة قائمة على المحافظة على المياه.