ما الفرق بين الحرارة الجوية والأرضية؟.. "الزعاق" موضحاً: المصقولة 70!

وأكمل أن مصدر المياه عند أهالينا هي الآبار، ولذلك لها عناية خاصة عندهم بالمحافظة والتنظيف، فمع نضوب المياه خلال موسم السليبين يقومون بتنظيفها لأن جودة الحياة قائمة على المحافظة على المياه.