مسؤولو "بر جدة" في ذكرى اليوم الوطني الـ95 للمملكة:

قصة نجاح ملهمة

وقال مسؤولو "بر جدة": "إن جميع هذه المنجزات التي حملها قطار البناء والنماء، انما تعكس الحرص الدائم لدى ملوك هذه الدولة على تحقيق التنمية الشاملة التي تعزز جودة الحياة في المملكة، للمواطنين والمقيمين والزوار، وتدفع بعجلة النمو والازدهار، وهو الأمر الذي اتضح جلياً في المرحلة المعاصرة التي تسير فيها المملكة بخطى واثقة نحو المستقبل، مرسخة مكانتها الإقليمية والدولية، مُثبتة حضورها في صناعة الأمن الاقتصادي العالمي، محققة الريادة في الكثير من المؤشرات العالمية، متخطية دولاً متقدمة في مجموعة العشرين.