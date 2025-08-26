7 فرصة عقارية عمائر واراضي سكنية وتجارية وفيلا ومستودع بمزاد " الجوار"

العقار الأول: عمارة سكنية بمساحة 506 م العقار الثاني: بيت شعبي سكني بحي الدوايمة العقار الثالث: شقة سكنية بحي ابيار علي البيداء العقار الرابع: بيت شعبي سكني بحي مخيط طريق تبوك مخطط ولد محمد السكني العقار الخامس: ارض سكنية بحي حمراء الأسد العقار السادس: ارض سكنية بحي الدويخلة العقار السابع: ارض سكنية بحي الدويخلة العقار الثامن: ارض سكنية بحي بني معاوية العقار التاسع: ارض زراعية بحي ام حكرة بوادي الخنق العقار العاشر: ارض زراعية مساحة 118,865 م العقار الحادي عشر: ارض زراعية بحي الدويخلة بمنطقة قناة العقار الثاني عشر: فيلا سكنية بحي المهد الجنوبي العقار الثالث عشر: ارض سكنية بحي المهد الجنوبي العقار الرابع عشر: ارض زراعية بحي سهلة المزارع