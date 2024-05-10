محليات

"مكافحة المخدرات" تقبض على شخص بالقصيم لترويجه الأمفيتامين

أطاحت بمقيم في منطقة الباحة لترويجه مادة الحشيش المخدر
"مكافحة المخدرات" تقبض على شخص بالقصيم لترويجه الأمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إلى ذلك، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

القصيم
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الأمفيتامين المخدر

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