"العظام والمفاصل" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. طرق مبتكرة.. وكفاءات ونجاحات طبية

ويعمل بالوحدة عدد كبير من الاستشاريين في مختلف التخصصات الدقيقة لجراحة العظام، كما تحظى الوحدة بقدرات متقدمة في التشخيص الدقيق لإصابات العظام والمفاصل والعمود الفقري، من خلال مركز أشعة تشخيصي عالي المستوى، كما يدعمها مركز متطور للعلاج الطبيعي، يتوفر فيه باقة من أفضل الخدمات وبأحدث الأجهزة التي تعمل على تسريع العلاج وتأهيل الذين يعانون إصابات الجهاز الحركي والعضلي، وكذلك قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة وهو مجهز بأحدث التقنيات للتعامل مع كافة حالات العظام الطارئة، بالإضافة إلى أسطول سيارات اسعاف متطورة، ومزودة بأسرة تعمل إلكترونياً للحفاظ على ثبات المريض وعدم تعريضه للنقل اليدوي من طاقم الإسعاف، وهو ما يزيد من معدلات السلامة.