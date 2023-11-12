"العظام والمفاصل" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. طرق مبتكرة.. وكفاءات ونجاحات طبية

تعد وحدة جراحة العظام وزراعة المفاصل الصناعية في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر واحدة من أحدث وأفضل الوحدات المتخصصة ، وتعتبر مرجعاً للحالات المعقدة التي يتعذر علاجها في المستشفيات الأخرى بالمنطقة، وقد تم تجهيزها بكافة الإمكانيات التي تمكنها من تقديم رعاية عالية الجودة، لجراحات العظام المختلفة للكبار والأطفال، كالحوادث والكسور بمختلف درجاتها، وزراعة مفاصل الورك والركبة الصناعية، وخشونة والتهابات المفاصل، بالإضافة إلى عمليات العمود الفقري وتصحيح تشوهاته، وتثبيت الفقرات و إزالة الغضاريف الضاغطة على الاعصاب، فضلاً عن عمليات مناظير الكتف لإصلاح الأوتار المقطوعة وتثبيت الخلع، ومناظير الركبة لإصلاح الغضاريف الهلالية وزراعة الرباط الصليبي الأمامي والخلفي ومناظير الكاحل لتنظيف ومعالجة غضاريف المفصل، وعمليات توسيع القناة الشوكية، وآلام أسفل الظهر والرقبة.
ويعمل بالوحدة عدد كبير من الاستشاريين في مختلف التخصصات الدقيقة لجراحة العظام، كما تحظى الوحدة بقدرات متقدمة في التشخيص الدقيق لإصابات العظام والمفاصل والعمود الفقري، من خلال مركز أشعة تشخيصي عالي المستوى، كما يدعمها مركز متطور للعلاج الطبيعي، يتوفر فيه باقة من أفضل الخدمات وبأحدث الأجهزة التي تعمل على تسريع العلاج وتأهيل الذين يعانون إصابات الجهاز الحركي والعضلي، وكذلك قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة وهو مجهز بأحدث التقنيات للتعامل مع كافة حالات العظام الطارئة، بالإضافة إلى أسطول سيارات اسعاف متطورة، ومزودة بأسرة تعمل إلكترونياً للحفاظ على ثبات المريض وعدم تعريضه للنقل اليدوي من طاقم الإسعاف، وهو ما يزيد من معدلات السلامة.
وعلى صعيد التميز الطبي نجحت الوحدة في إجراء جراحات نوعية دقيقة، لحالات معقدة، كاستبدال المفاصل وتصحيح التشوهات الخلقية بالعمود الفقري لحالات تعاني تقوساً حاداً بالفقرات، وصلت في إحدى الحالات إلى أكثر من 80 درجة، وعمليات اصلاح الأوتار المقطوعة وغيرها، وقد تكللت جميع تلك التدخلات الجراحية بنجاح كبير ، وعاد المرضى إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وتميزت الوحدة بإجراء عمليات استبدال المفصل الصناعي بتقنية الروبوت الجراحي Robotic surgeon، التي تعد من أكثر الطرق فعالية للتخلص من آلام المفصل، وتتم بواسطة استبدال الأسطح التالفة وتحسين آلية الركبة، بما يسمح للعضلات التي أضعفها الاحتكاك باستعادة قوتها، مع أجود أنواع المفاصل الصناعية التي تتميز بطول عمرها الافتراضي والمرونة واتاحة مجال أكبر من الحركة مقارب جداً لحركة المفصل الطبيعي وزيادة ثباته.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، يعد من أحدث المستشفيات على مستوى الشرق الأوسط، وحقق الكثير من النجاحات الطبية، التي أهلته لحصد عدد كبير من الجوائز والاعتمادات، كاعتماد HIMSS EMRAM Stage-7، الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، وتقييم المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى، والكلية الأمريكية للأشعةACR ، وكلية علماء الأمراض الأمريكيةCAP ، واعتماد AABB، بالإضافة إلى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، واعتماد GHA للسياحة العلاجية، كما تم الاعتراف به كأول مشروع صحي رقمي متكامل تماماً في المنطقة.