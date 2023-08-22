"المسند" يكشف عن 7 عوامل طبيعية وبشرية وراء سرعة الرياح المصاحبة لأمطار مكة

‏وتابع "المسند": التقنيات الحديثة في متابعة ومراقبة مثل هذه الظواهر الجوية العنيفة متوفرة للتحذير منها قبل حدوثها بنحو 30 دقيقة، ومن ثم التحذير منها عبر وسائل مختلفة ومنها الجوال عبر منبه مدوٍ، خصوصًا في محيط مكة والمدن ذات الكثافة السكانية العالية .. هذا والله أعلم.