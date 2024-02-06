"العقار" توقّع مذكرة مع صندوق الاستثمارات لتعزيز دور المملكة كمركز للتكنولوجيا العقارية

وأشار إلى أن المذكرة تتضمن العديد من البنود التي تعزز دور القطاع؛ من بينها التعاون على تحفيز نمو القطاع الخاص في القطاع العقاري من خلال تطوير الإطار التنظيمي اللازم لتقليل المخاطر وزيادة الثقة في السوق العقاري المحلي، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العقارات في المملكة، من خلال جذب رواد السوق العقاري العالمي وزيادة جاذبية القطاع العقاري للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والإقليمية لتحفيز التوطين وزيادة المحتوى المحلي.