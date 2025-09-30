مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 6 مشاريع طبية بدمشق ويختتم برنامجًا تطوعيًا في زنجبار

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 20 حتى 27 سبتمبر 2025م، ستة مشاريع طبية تطوعية متنوعة بمدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية، شملت تخصصات جراحة القلب والقسطرة، وجراحة العظام والمفاصل، وتركيب الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة التشوهات والتجميل، بمشاركة 100 متطوع من مختلف التخصصات الطبية.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز على 810 أفراد، وأجرى 665 عملية جراحية تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح التام.
كما اختتم المركز المشروع الطبي التطوعي للجراحة العامة للأطفال في مدينة زنجبار بجمهورية تنزانيا الاتحادية، الذي أقيم خلال الفترة من 18 حتى 27 سبتمبر 2025م، بمشاركة 10 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.
وكشف الفريق الطبي على 89 طفلًا، وأجرى 4 أشعات تداخلية علاجية بالصبغة، إضافة إلى 81 عملية جراحية متخصصة، تكللت جميعها بالنجاح.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساندة الفئات المحتاجة والمتضررة في الدول الشقيقة والصديقة، وتقديم الدعم للأسر من ذوي الدخل المحدود.