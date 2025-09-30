مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 6 مشاريع طبية بدمشق ويختتم برنامجًا تطوعيًا في زنجبار

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 20 حتى 27 سبتمبر 2025م، ستة مشاريع طبية تطوعية متنوعة بمدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية، شملت تخصصات جراحة القلب والقسطرة، وجراحة العظام والمفاصل، وتركيب الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة التشوهات والتجميل، بمشاركة 100 متطوع من مختلف التخصصات الطبية.