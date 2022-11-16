SCCC علي بابا كلاود تستعرض حلولها في الحوسبة السحابية وتوقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية

أبرمت الشركة السعودية للحوسبة السحابية SCCC Alibabab Cloud الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية والتحوّل الرقمي في المملكة 6 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني وذلك ضمن مشاركتها كشريك للبنية التحتية في فعالية "بلاك هات" الأضخم من نوعها للأمن السيبراني بالمنطقة، والتي نُظمت ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بمشاركة العديد من الشركات المحلية والعالمية في مجال الامن السيبراني، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر في واجهة الرياض.
ووقعت شركة SCCC Alibaba Cloud مذكرات تفاهم مع كلاً من شركة Kaspersky و Fortinet و Logrhyhm و Palo Alto و A10 وF5 ، وتهدف مذكرات الى إيجاد سبل التعاون المشتركة لتوطين أحدث الحلول والتقنيات الرائدة في مجال الأمن السيبراني لسحابة على بابا كلاود بهدف تعزيز الاستفادة منها داخل المملكة وزيادة الوعي عن التقنيات السحابية في مجال الأمن السيبراني للمساهمة في تمكين عملائها وشركائها من الالتزام والامتثال بأعلى معايير الأمن السيبراني للبنية التحتية الرقمية في المملكة.
وقال المهندس طلال البكر الرئيس التنفيذي لـ SCCC Alibaba Cloud: " إننا نسعد بمشاركة سحابة علي بابا كلاود أول وأكبر سحابة فائقة السعة بالمملكة للمرة الأولى بعد انطلاق أعمالها في المملكة في فعالية بلاك هات كشريك للبنية التحتية، وأضاف البكر " إننا نحرص على تطبيق أعلى وأفضل معايير حماية وأمن المعلومات والتي تضمن استمرارية الأعمال وتتماشى مع تشريعات الأمن السيبراني بالمملكة، حيث تؤكد الاتفاقيات التي وقعناها مع الشركات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني سعينا نحو المساهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة وتعزيز أمن المعلومات حيث ستتمكن شركات الأمن السيبراني العالمية من تقديم خدماتهم في المملكة عبر سحابة علي بابا كلاود"
وسلطت SCCC علي بابا كلاود في مشاركتها الضوء على أحدث حلول الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة كما تشارك برعاية مسابقة "التقط العلم" كشريك للبنية التحتية وتقديم خدمات الاستضافة للمسابقة. يذكر أن "بلاك هات" فعالية عالمية متخصصة في الأمن السيبراني تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، حيث تعد إحدى أهم المحافل العالمية لقطاع أمن المعلومات وقبلة للمهتمين فيه، وتأتي الفعالية لأول مرة في المنطقة هذا العام في الرياض؛ بهدف تبادل الخبرات، واستعراض آخر ما توصلت إليه التقنية في مجابهة التحديات، وتعزيز المهارات السيبرانية.