SCCC علي بابا كلاود تستعرض حلولها في الحوسبة السحابية وتوقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية

وسلطت SCCC علي بابا كلاود في مشاركتها الضوء على أحدث حلول الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة كما تشارك برعاية مسابقة "التقط العلم" كشريك للبنية التحتية وتقديم خدمات الاستضافة للمسابقة. يذكر أن "بلاك هات" فعالية عالمية متخصصة في الأمن السيبراني تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، حيث تعد إحدى أهم المحافل العالمية لقطاع أمن المعلومات وقبلة للمهتمين فيه، وتأتي الفعالية لأول مرة في المنطقة هذا العام في الرياض؛ بهدف تبادل الخبرات، واستعراض آخر ما توصلت إليه التقنية في مجابهة التحديات، وتعزيز المهارات السيبرانية.