"قراءة الواقع وصناعة المستقبل".. شاهد مدير عام تعليم الطائف يرسم خارطة تطوير شاملة لرفع كفاءة المدارس ونواتج التعلم

التقى اليوم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي مديري ومديرات المدارس، وذلك على مسرح التعليم بالحلقة الشرقية ، ضمن اجتماع اللجنة التنفيذية تحت عنوان “قراءة الواقع وصناعة المستقبل”، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المدرسي، ورفع جاهزية الميدان، وتحسين نواتج التعلّم وجودة التعليم.
وأكد الدكتور "الغامدي" أن ما حققهُ تعليم الطائف من مؤشرات أداء عالية إنما يعود لجهود مديري ومديرات المدارس وفرق العمل، مشددًا على أن استمرار هذا التطور يرتكز على تعزيز المتابعة، ورفع كفاءة التنفيذ، والاستثمار الأمثل للإمكانات والبرامج الداعمة لتحقيق تطور مستدام.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي دعمًا وتمكينًا للمدارس في ظل التحول الذي تشهده وزارة التعليم، مشيرًا إلى ما يتضمنه من أوراق علمية تسهم في تطوير الممارسات المدرسية.
وتابع الدكتور "الغامدي" تقديم الورقة الأولى، متناولاً الحديث عن توجهات الوزارة التي تستهدف الطالب ليكون منافسًا عالميًا عبر أربع ركائز رئيسة تشمل: المعلم، والمناهج التعليمية، والبيئة التعليمية، والتقويم المدرسي.
وأضاف أن لإدارة تعليم الطائف أولويات تعمل على تعزيزها بما يتواءم مع توجهات الوزارة، ومنها تعزيز الانضباط المدرسي ونشره كثقافة ووعي، والاختبارات الوطنية “نافس”، ونواتج التعلم، باعتبارها مؤشرات أساسية لقياس التقدم وتحسين المخرجات التعليمية.
استكمل بعدها الحاضرون محاور اللقاء التي تناولت مؤشرات الأداء الربع سنوية، والاختبارات المركزية، ونظام الدعم الموحّد، وما تحمله من أدوات تطويرية تسهم في رفع جودة الأداء داخل المدارس.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة الجهد و العمل التكاملي، وبناء خطط تطويرية أكثر فاعلية، تضمن استمرار تحسين نواتج التعلّم، وتحقيق الأثر التعليمي المنشود.