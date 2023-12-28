"البيئة" تصدر 326.720 شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة في جميع المناطق

وأشارت الوزارة، إلى أن منطقة القصيم شهدت إصدار نحو 31.366 شهادة، وفي الشرقية 26.075 شهادة، وفي حائل تم إصدار 21.316 شهادة، وفي منطقة الباحة 19.970 شهادة، ومنطقة جازان أصدرت 15.116 شهادة إفصاح، وفي الجوف 10.525 شهادة، وفي تبوك تم إصدار 8839 شهادة، وفي نجران 3224 شهادة، بينما بلغت في الحدود الشمالية 745 شهادةً.