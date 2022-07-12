138 مخزناً أرضياً للنفايات المؤقتة تستوعب 5 آلاف طن في مشعر منى

وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد جهّزت 138 من المخازن الأرضية للتخزين المؤقت للنفايات بعد كبسها بمشعر منى لمواجهة صعوبة حركة المعدات تستوعب في مجملها أكثر من (5000) طن من النفايات، إضافة الى الصناديق الضاغطة البالغ عددها (1379) صندوقاً بسعة (10) أطنان للصندوق الواحد، وجهزت الأمانة (9) تريلات كبيرة ضاغطة، و(530) من المعدات مختلفة الأحجام والاستخدامات، وتتوزع في منى (65000) حاوية نفايات ذات أحجام مختلفة.