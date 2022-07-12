138 مخزناً أرضياً للنفايات المؤقتة تستوعب 5 آلاف طن في مشعر منى
تتواصل أعمال النظافة في مشعر منى وفق خطة محكمة تشمل تفريغ الحاويات والصناديق الكهربائية والمخازن الأرضية الموجودة في المشعر.
وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد جهّزت 138 من المخازن الأرضية للتخزين المؤقت للنفايات بعد كبسها بمشعر منى لمواجهة صعوبة حركة المعدات تستوعب في مجملها أكثر من (5000) طن من النفايات، إضافة الى الصناديق الضاغطة البالغ عددها (1379) صندوقاً بسعة (10) أطنان للصندوق الواحد، وجهزت الأمانة (9) تريلات كبيرة ضاغطة، و(530) من المعدات مختلفة الأحجام والاستخدامات، وتتوزع في منى (65000) حاوية نفايات ذات أحجام مختلفة.
قامت الأمانة بتجهيز أحدث المعدات مثل الضواغط والمكانس الآلية والقلابات والبوبكات وغيرها وتخصيص فرق مركزية لمواجهة أي حـــالات طوارئ، كالأمطار أو الحرائق أو لدعم أي منطقة في حالة الحاجة، كما تم تجهيز عدد من الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات، والصناديق التي تعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامها خلال الموسم.